Дизайн лендинга (косметика)

Здравствуйте!

Ищу опытного дизайнера для отрисовки лендинга, товар - косметика для омоложения и отбеливания лица.

Сайт для себя нужен, я не посредник!

Сайт фиксированной ширины – 1024 пик + отрисованные планшетная и мобильная версии.

Прикрепил PDF со структурой и текстом лендинга.

Фото товара будут, также помогаю скачивать фотки, паттерны и т.д. на Шатерстоке, если что-то понадобится.

Все подробности после определения исполнителя.

Указываем:

- стоимость работы

- сроки

- опыт работы (+ ссылка на портфолио)

!!! ВНИМАНИЕ !!! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Я сам отпишу если нужно!!!