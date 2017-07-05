Дизайн лендинга (косметика)

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок295 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу опытного дизайнера для отрисовки лендинга, товар - косметика для омоложения и отбеливания лица.

Сайт для себя нужен,  я не посредник!

Сайт фиксированной ширины – 1024 пик + отрисованные планшетная и мобильная версии.

Прикрепил PDF со структурой и текстом лендинга.

Фото товара будут, также помогаю скачивать фотки, паттерны и т.д. на Шатерстоке, если что-то понадобится.

Все подробности после определения исполнителя.

Указываем:

- стоимость работы

- сроки

- опыт работы (+ ссылка на портфолио)

!!! ВНИМАНИЕ !!!   В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Я сам отпишу если нужно!!!

Дизайн лендинга
6 лет назад
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
$350
7 дней
С Алексеем приятно работать! Очень качественный дизайн (не шаблонный!), все грамотно. Постоянно на связи, быстро делает правки. Все в срок! Буду еще заказывать.
Отлично посотрудничали с Евгением! Всегда на связи, дает полную информацию по всем вопросам, все правки и замечания только по существу. Был рад, надеюсь на продолжение. Спасибо!
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