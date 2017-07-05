Дизайн лендинга (косметика)

Нужно дорисовать лендинг, прикреплено фото, нужно будет перерисовать также "фото с производства" и сам "каталог" если вам кажется что каталог хороший, заявку лучше не подавать. вот примерно сколько должно быть страниц в "лейдинге" https://goo.gl/YiNzKe
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу опытного дизайнера для отрисовки лендинга, товар - косметика для омоложения и отбеливания лица.
Сайт для себя нужен, я не посредник!
Сайт фиксированной ширины – 1024 пик + отрисованные планшетная и мобильная версии.
Прикрепил PDF со структурой и текстом лендинга.
Фото товара будут, также помогаю скачивать фотки, паттерны и т.д. на Шатерстоке, если что-то понадобится.
Все подробности после определения исполнителя.
Указываем:
- стоимость работы
- сроки
- опыт работы (+ ссылка на портфолио)
!!! ВНИМАНИЕ !!! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!! Я сам отпишу если нужно!!!
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