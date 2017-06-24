Правка сайта

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Добрый день, есть сайт www.ipcores.ru, он разработан в CMS  joomla необходимо:

-  поправить дизайн сайта

- сделать seo оптимизацию

- зарегистрировать в поисковых системах и каталогах

Жду предложений.

6 лет назад
Grave_Digger
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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