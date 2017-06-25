Дизайн лендинга "Квартиры от застройщика"

Срочно! Человек, который делал мне дизайн лендинга слился оставив 1 блок незавершенными. Макет нужно завершить и подготовить к верстке к 12:00 по МСК. У кого есть время прямо сейчас, пожалуйста , откликнитесь. Макет который есть и ТЗ ...