Дизайн лендинга "Квартиры от застройщика"

$40
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематике "Квартиры от застройщика"

Сроки: до 10-00 МСК 25.06.2017

Стоимость: 2400 руб.

Приоритет будет отдаваться кандидатам, имеющим опыт в данной тематике.

Прикрепляйте примеры Ваших работ при отклике.

Подробности обсудим с кандидатами. 

Дизайн лендинга
6 лет назад
fox-69
54 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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