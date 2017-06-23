Дизайн лендинга (медицина)

Добрый день! Необходимо сделать редизайн сайта. Главная страница. исходник в псд. Работаю только по пост оплате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии.
Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата
Стоимость: 2700 рублей
Подробности обсуждаем с кандидатами. При ответе на проект прикрепляйте примеры работ.
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