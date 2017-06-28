Дизайн внутренней страницы для сайта

Нужен дизайн середины страницы

Верхняя шапка готова и есть футер, нужно будет только сделать середину данной страницы.

Номер 2 и 3 на изображении должны остаться на дизайне новой страницы, а номер 1 нужно будет нарисовать по принципу, как у конкурентов(приложил изображение) но в стиле нашего дизайна.

Если работа будет выполнена быстро и качественно, буду и дальше сотрудничать с человеком, еще 2-3 задание более глобальных есть.