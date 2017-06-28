Дизайн внутренней страницы для сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок178 просмотров
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Нужен дизайн середины страницы

Верхняя шапка готова и есть футер, нужно будет только сделать середину данной страницы.

Номер 2 и 3 на изображении должны остаться на дизайне новой страницы, а номер 1 нужно будет нарисовать по принципу, как у конкурентов(приложил изображение) но в стиле нашего дизайна.

Если работа будет выполнена быстро и качественно, буду и дальше сотрудничать с человеком, еще 2-3 задание более глобальных есть.

6 лет назад
Daninga
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$35
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Ильей!) Первый раз мне не пришлось делать никаких правок, а сразу был принят заказ) 10 из 10 Буду и дальше сотрудничать)
Все отлично! рекомендую Даниила как очень хорошего заказчика =)
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