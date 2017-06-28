Дизайн внутренней страницы для сайта

Дамы и Господа, имеется desktop страница https://www.allstick.ru/fotooboi/Tekstury/fotooboi_Vtoroij_zhans_jeto_zavtra.html. Необходим дизайн адаптивной страницы на устройства с разрешением от 320px до 767px.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн середины страницы
Верхняя шапка готова и есть футер, нужно будет только сделать середину данной страницы.
Номер 2 и 3 на изображении должны остаться на дизайне новой страницы, а номер 1 нужно будет нарисовать по принципу, как у конкурентов(приложил изображение) но в стиле нашего дизайна.
Если работа будет выполнена быстро и качественно, буду и дальше сотрудничать с человеком, еще 2-3 задание более глобальных есть.
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