Сделать дизайн портфолио

Необходимо сделать редизайн сайта http://lgkpower.com/ Так, чтобы пользователь не мог узнать старый сайт или чтобы это было достаточно трудно! Постараться изменить дизайн так чтобы элементы интерфейса, а точнее их функционал не менялся т.е чтобы прогерам ничего не переделывать. Буду ...