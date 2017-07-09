Дизайн группы ВК

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок219 просмотров
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Нужно выполнить в едином стиле дизайн группы в ВК. Есть текущая группа https://vk.com/robot_nn без единого стиля. Необходимо переделать шапку, сделать единую стилистику товаров, сделать лого для добавления на фото, сделать меню группы. Как пример оформления следующая группа https://vk.com/sportdeti21

7 лет назад
robotnn
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$40
4 дня
Все было сделано на отлично! Необходимо было разработать дизайн для нашей группы ВК и сверстать меню. Александра сразу сделала отличный вариант, внесли небольшие правки. Она сама залила все картинки в группу, разместила меню, еще бонусом сделала мини лендинг в странице меню и контактов. В общем ожидания были превышены многократно. Однозначно рекомендую. Будем сотрудничать и по другим заказам!
Благодарю. Была рада работать над Вашим проектом. Рекомендую как приятного и ответственного заказчика :)
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