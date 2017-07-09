Дизайн группы ВК

Все было сделано на отлично! Необходимо было разработать дизайн для нашей группы ВК и сверстать меню. Александра сразу сделала отличный вариант, внесли небольшие правки. Она сама залила все картинки в группу, разместила меню, еще бонусом сделала мини лендинг в странице меню и контактов. В общем ожидания были превышены многократно. Однозначно рекомендую. Будем сотрудничать и по другим заказам!