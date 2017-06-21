Нужен дизайн сайта. Есть старый сайт, логотип и пример по дизайну для нового сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн в группу вк или дизайн канала ютуб
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