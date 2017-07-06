Редизайн сайта

$750
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок220 просмотров
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Нужно сделать адаптивный дизайн главной и нескольких внутренних. Бриф, ТЗ отправил по почте.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
kascience
Антон 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$750
10 дней
Все задачи выполнены быстро и в срок. Очень профессиональный подход. Рекомендую!
Понравилось работать с Антоном. Хороший заказчик! С удовольствием еще посотрудничаю и всем рекомендую!