Создать дизайн сайта

Имеется новый, небольшой сайт ювелирного магазина со свежей установкой WP и WooCommerce так-же был приобретен коммерческий темплейт и настроен в той мере в которой позволяют мои возможности и в принципе, то что получилось вполне устраивает ...
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нужно сделать дизайн сайта по техническому заданию
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