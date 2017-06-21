Создать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно сделать дизайн сайта по техническому заданию

Дизайн сайта
7 лет назад
nastuaffka
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
creativedesign1_
Россия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$62
5 дней
быстрее чем ожидали,не подвел,всегда на связи,в дальнейшем будем сотрудничать,молодец!
Все было расписано четко и ясно. Задача была выполнена. Оплата была произведена. Все прошло, не как я думал!