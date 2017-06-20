Внести изменения в дизайн макета для лендинга

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки169 просмотров
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Добавить меню в шапку, основной и адаптив.

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
1 день
Алексей - гений веб-дизайна.) Если хотите лучшего исполнитедя на веблансере - то это к Алексею. Рекомендую настоятельно.:)
Приятно поработать для приятного заказчика =)