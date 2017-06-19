Дизайн для лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн для лендинга. Прототип: https://app.moqups.com/[email protected]/Qs9yJP6mlX/view

 

Пишите свои цены и сроки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

 

Строго без предоплаты.

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, перевод на карту Сбербанка.

7 лет назад
kmmakarov
Кирилл 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Pип шаблoнa bitrix

    Здpaвcтвуйте. Нужен рип шaблона пострoeнногo нa платфоpме битpикc [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fmonopoly.redsign.ru]monopoly.redsign.ru[/url]   Перенoc будет нa эту же cистему. Нeoбxoдимo сoхранить адаптивную верстку.  В комментариях пожалуйстa сразу укaзывaйтe тoчную цeну

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна магазинов к Новому году

    Добрый день! Создать визуализацию/внешний стиль для сети магазинов электроники (60 магазинов) используя доступные в Украине ресурсы: http://zelena.ua/prazdnichnyj-dekor/novogodnij-dekor.html http://yarmarka-dekora.com/Rozhdestvenskij_dekor http://rozetka.com.ua/novogodniy-dekor/c368610/

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн сайта компании

    $70

    Старый сайт http://ruskolift.ru/ Нужно разработать новый дизайн основных страниц сайта по прототипу. Ссылка на прототип http://m34le8.axshare.com/#p=home  Понравившиеся сайты http://cntuvek.ru http://tulift.ru/ Основные цвета с логотипа. Бюджет - 4000 рублей

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта. По техническому задания разработать дизайн-решения по сайту. В сайте области определенны, нужно придумать их красивое оформление в едином стиле. Сайт по дизайну интерьеров и инженерным системам.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайнер на внутренние страницы

    Требуется дизайнер, работающий с отрисовкой внутренних страниц на сайтах. В данный момент требуется около 6-8 макетов. Ставка - 300р за час вашей работы. От вас - ссылка на портфолио внутренних страниц и готовность быть на ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн страницы О КОМПАНИИ, интернет-магазина.

    Необходимо изменить дизайн страницы "О нас" на сайте au-med.ru. Нужно добавить несколько информационных  блоков. Немного изменить дизайн, того что уже имеется.  Более подробное тз скину в личку или на почту.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для Landing page маркетингового агентства

    $100

    Добрый день, нужен дизайн для сайта, готовы как подробное задание так и прототип в axure утвержденные заказчиком. Нужны примеры ярких дизайнов, приоритет исполнителю который покажет 1-2 экрана без предоплаты в течении 1-2 часов. Оплата на paypal или перевод ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн Landing Page.

    $40

    Нужно нарисовать дизайн лендинговой страницы. Тематика:лидогенерация (привлечение клиентов из интернет). Сроки: до 21 июня 2017 г., до 17.00 по Мск. Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет отдаваться исполнителям, работавшим с данной тематикой. При отписке на проект, пожалуйста, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн двух внутренних страниц (категории и товара)

    Здравствуйте друзья! Подробное описание задачи вы найдете по ссылке https://drive.google.com/open?id=1cGYVQxAvVpng_UXGD4QyTKJJEKEzOP844UgPWzYB7YE Дизайн должен быть уникальным, никак к основной странице не привязанный, потому ссылку на сам магазин не даю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад