Дизайн для Landing page маркетингового агентства

Добрый день, нужен дизайн для сайта, готовы как подробное задание так и прототип в axure утвержденные заказчиком.

Нужны примеры ярких дизайнов, приоритет исполнителю который покажет 1-2 экрана без предоплаты в течении 1-2 часов.

Оплата на paypal или перевод на карту visa.

Ждем откликов, спасибо!