Дизайн Landing Page.

Нужно нарисовать дизайн лендинговой страницы. Тематика:лидогенерация (привлечение клиентов из интернет). Сроки: до 21 июня 2017 г., до 17.00 по Мск.

Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет отдаваться исполнителям, работавшим с данной тематикой.

При отписке на проект, пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ.

Подробности обсудим с кандидатами.

Обязателен опыт создания макетов посадочных сайтов, сайтов-визиток + создание макетов мобильных версий сайтов.