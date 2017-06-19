Дизайн Landing Page.

День добрый, необходим дизайн блога о собаках бойцовских пород. Нужна стоимость и сроки исполнения. Как он должен выглядеть пока не определился. Если вы делали что то подобное, то прошу прислать ссылки на ваши работы. Будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн лендинговой страницы. Тематика:лидогенерация (привлечение клиентов из интернет). Сроки: до 21 июня 2017 г., до 17.00 по Мск.
Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет отдаваться исполнителям, работавшим с данной тематикой.
При отписке на проект, пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ.
Подробности обсудим с кандидатами.
Обязателен опыт создания макетов посадочных сайтов, сайтов-визиток + создание макетов мобильных версий сайтов.
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