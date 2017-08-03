Здравствуйте. Нужно согласно основной концепции, которая отображена в виде главной страницы, разработать структуру и нарисовать дизайн внутренних страниц сайта. ТЗ готов выслать. Сроки: до 7 дней.
Сделать крутой дизайн для посадочной страницы + мобильную версию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо сделать очень крутой дизайн (если есть возможность сразу с вёрсткой, либо вёрстку будем отдельно заказывать) + версию дизайна для мобильных устройств. С вау эффектом. Если у вас нет идеи для вау эффекта, то пожалуйста не тратьте своё и моё время.
Вот тз на дизайн (обновил, добавил комментарии):
https://docs.google.com/document/d/1dPO5nuSSUk7w1tLsfMnalKUWbegMDFqbX-pVmgxbqgI/edit?usp=sharing
С уважением, Андрей.
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