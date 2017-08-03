Сделать крутой дизайн для посадочной страницы + мобильную версию

Здравствуйте, необходимо сделать очень крутой дизайн (если есть возможность сразу с вёрсткой, либо вёрстку будем отдельно заказывать) + версию дизайна для мобильных устройств. С вау эффектом . Если у вас нет идеи для вау эффекта, то пожалуйста не тратьте своё и моё время.

Вот тз на дизайн (обновил, добавил комментарии):

https://docs.google.com/document/d/1dPO5nuSSUk7w1tLsfMnalKUWbegMDFqbX-pVmgxbqgI/edit?usp=sharing

С уважением, Андрей.