Дизайн сайта. Сделать на высшем уровне.

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок262 просмотра
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Здравствуйте. 

Нужно согласно основной концепции, которая отображена в виде главной страницы, разработать структуру и нарисовать дизайн внутренних страниц сайта. 

ТЗ готов выслать.

Сроки: до 7 дней. 

 

Дизайн сайта
7 лет назад
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$120
5 дней
Отличная работа но проект еще не закончен. Спасибо за помощь, Игорь.
Все отлично. Благодарю за сотрудничество.
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