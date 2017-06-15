Необходимо оформить личный кабинет для сайта.

По сути это две страницы - страница регистрации и страница личного кабинета, + форма авторизации в него.

Скину подробности и исходник главной страницы в PSD.

На выходе после утверждения макетов исходник нам нужен будет в PSD.

Оплата на wmr, яд либо qiwi.