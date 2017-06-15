Дизайн Главной + 2х внутренних страниц

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки382 просмотра
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Сайт каталог- витрина 

Тематика - фаст фуд вьетнамской кухни

Пример который нравится - http://plov.com/

Дизайн главной + 2 внутренних

+ адаптивное представления.

От Вас срок и стоимость?

7 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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