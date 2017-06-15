Требуется нарисовать дизайн Landing Page

$43
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок212 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн Landing Page на тему -  Гипсовые 3D панели. Макет сайта имеется.

Работу требуется выполнить до послезавтра (16.06) до 9:00 МСК

Все подробности обсудим с кандидатами.

К отписке на проект прикрепите примеры Ваших работ.

Приоритет будет отдаваться исполнителям, которые уже работали в тематике гипсовых 3D панелей.

7 лет назад
Rapirat
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
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