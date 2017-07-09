Отрисовка дизайна элементов

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок198 просмотров
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Есть дизайн-макеты страниц, необходимо перерисовать половину главной страницы и несколько страниц товаров. Т3 есть.

7 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
5 дней
Все хорошо, сделано по т3.
Все ок
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