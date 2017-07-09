Отрисовка дизайна элементов

Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...
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Есть дизайн-макеты страниц, необходимо перерисовать половину главной страницы и несколько страниц товаров. Т3 есть.
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