Здравствуйте.

Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици стилей и джаваскрипты выносите в файлы, т.е. что бы сам штмл код был максимальнолегким.

Дизайн нужен уже сверстаный, шаблон psd не нужен... Ну цена до 10-20$, если больше то плиз не пишите. Дазанов надо много, можно все в одном стиле только менять лого...