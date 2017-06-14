Необходимо нарисовать адаптивный лэндинг по прототипу. Под разрешения десктоп, планшет и моб.
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Здравствуйте.
Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици стилей и джаваскрипты выносите в файлы, т.е. что бы сам штмл код был максимальнолегким.
Дизайн нужен уже сверстаный, шаблон psd не нужен... Ну цена до 10-20$, если больше то плиз не пишите. Дазанов надо много, можно все в одном стиле только менять лого...
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