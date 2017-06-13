Дизайн интернет-магазин

$650
Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки499 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина по продажам школьных рюкзаков, после чего этот дизайн переделать под несколько магазинов (тема тоже школьные рюкзаки).

Создание дизайна основного магазина бюджет 15000р

Переделка 5000р за 1 магазин (всего 5 шт) 

прикрепляю скриншоты магазинов которые были переделаны из одного дизайна.

7 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$750
20 дней
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