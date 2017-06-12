Сделать 4 одностраничника, заложив структуру будущего сайта

Требуется сделать 4 одностраничника : страница сегментации клиника онкологии, кардиология, УЗИ. Все должно быть в дизайне шаблона themes.wplook.com/health-... В ТЗ написано, какие блоки должны быть, текстовое наполнение, и какие блоки могут подходить. Если найдете блоки шаблона , больше подходящие под задачу, то мы открыты для общения можно поменять без проблем. Главная задача – чтобы это смотрелось гармонично, как на оригинальном шаблоне: цветовые сочетания, расположение элементов – должны быть соблюдены нужны пропорции. При этом заложить место под меню для "материнского" сайта