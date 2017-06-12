Оформление сайта

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Необходимо выполнить следующие работы: 

1. Удалить имеющийся шаблон с платформы WordPress. 

2. "Натянуть" на установленный WordPress вот такой шаблон best-wordpress-templates.... 

3. Привести его к виду по тех. заданию. 

4. Научить наполнять (создавать) странички.

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва