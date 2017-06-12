Оформление сайта

порядка 10 страниц Задача сделать более современный дизайн, заменить все картинки на похожие и более сочетающиеся по фону и цвету Чтобы не было надписей на картинках или хотя бы края размыты как то плавно переходили, несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить следующие работы:
1. Удалить имеющийся шаблон с платформы WordPress.
2. "Натянуть" на установленный WordPress вот такой шаблон best-wordpress-templates....
3. Привести его к виду по тех. заданию.
4. Научить наполнять (создавать) странички.
Оплата поэтапно либо в конце
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