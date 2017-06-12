Одностраничный лендинг и публикация в сети

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Нужно сделать лендинг и разместить его в сети на моем доменном имени. Хостин ваш. Мне нужна простая страничка

Должны быть мобильная, планшетная и десктопная версии. 

Тематика – услуги по продаже коммерческой недвижимости в США. 

Пример верстки http://prolanding.ru/portfolio/estate/

Оплата поэтапно либо в конце 

7 лет назад
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32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)