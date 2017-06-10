Нужен дизайн сайта ОШИБОРИ (горячие полотенчики)

Здравствуйте, нужно нарисовать кейс [b]CS:GO[/b]. [b]ВНИМАНИЕ![/b] 1. Нужен человек уверенный в своих навыках, который сможет достичь нужного результата. 2. Нужно именно [u]нарисовать[/u]! [b]Задача:[/b] Нарисовать кейс, цветной, с элементами наложения, в игровом стиле. Размер [u]от[/u] 200px в ширину и 140px в высоту. ...