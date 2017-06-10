Нужен дизайн сайта ОШИБОРИ (горячие полотенчики)

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок210 просмотров
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https://app.moqups.com/[email protected]/yUFDsG9Yw8/view/page/a7f8dd6ab вот тз. остальное нужено уточнить уже будет лично в переписке

Дизайн сайта
7 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад