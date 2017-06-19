Дизайн корпоративного сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок237 просмотров
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Требуется разработать дизайн для корпоративного сайта. ТЗ и прототипы готовы, передам их исполнителю.

Кол-во страниц: 1 главная и 4 внутренних (только десктопная версия).

7 лет назад
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vosminogstudio
Артем 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Повторно работаем с Артемом, очень хороший и талантливый дизайнер. Работой доволен полностью, в будущем обязательно поработаем еще раз. Рекомендую к сотрудничеству!
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