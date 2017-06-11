Необходимо нарисовать шапку группы ВК. По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами. Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com, GLEAM.IO. Оплата на карту сбера, или яндекс, или вебмани, после ...
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Требуется дизайн и вёрстка страницы Регистрации и Входа в личный кабинет.
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