Дизайн и вёрстка страницы Регистрации и Входа

Необходимо нарисовать шапку группы ВК. По примеру: http://c2n.me/3LdevcU.png То есть фон в цвете основного цвета ВК, и заполненность небольшими фоновыми логотипами. Логотипы должны быть: STEAM, ANDROID, APPLE, WINDOWS, Origin, GOG.com, GLEAM.IO. Оплата на карту сбера, или яндекс, или вебмани, после ...