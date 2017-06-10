Дизайн посадочной страницы

Добрый день! Нужно разработать "дизайн" одной страницы, в рамках многостраничного сайта. Детали в общении. По существу, большого дизайна тут нет, все в рамках существующей канвы, с учетом пожеланий. Бюджет. Сроки сжатые, 2-3 дня максимум.