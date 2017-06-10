Дизайн посадочной страницы

$90
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок240 просмотров
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Нужно сделать дизайн посадочной. (psd в слоях)

Минимализм.

примерный расклад в файле.

Текст и скрины предоставлю. текст на белом фоне, без цветных вставок. важно –

подобрать хорошочитаемые шрифты для текста и меню.

при нажатии на иконку "языки" – выпадающее меню.

требуется дизайн формы регистрациивхода

должно хорошо выглядеть на компьютере и планшете

вопросы? предлагайте сроки и стоимость.

7 лет назад
guest_14862031218478
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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