Нужен дизайн одной страницы сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок228 просмотров
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Добрый день!

Нужно разработать "дизайн" одной страницы, в рамках многостраничного сайта. Детали в общении.

По существу, большого дизайна тут нет, все в рамках существующей канвы, с учетом пожеланий. Бюджет.

Сроки сжатые, 2-3 дня максимум.

7 лет назад
Zvet_E
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AngyDovnar
Анжелика 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Анжелике за работу, очень терпеливо выполнила наш проект, быстро и конструктивно решили все вопросы. Буду обращаться.
Спасибо и вам! Было приятно работать с вами!