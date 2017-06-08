Срочный дизайн блока.

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Для главной страницы сайта https://goo.gl/fU4Ava под блоком "Выбрать квартиру" нужно разместить блок "Ход строительства".

Там разместить:

1) По 1 фотографии с каждого месяца ( взять со страницы https://goo.gl/bEyjJG ) чтобы показать как идет стройка.

2) Планы на ближайшие 2 месяца (текст предоставлю)

Работа срочная!

7 лет назад
vsegdastoboy
Инга 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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