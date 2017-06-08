Дизайн и вёрстка адаптивного лендинга

Всем Добрый день. Ищу выдающегося дизайнера с превосходным (дорогим) чувством вкуса композиции и цвета для своей личной страницы ведущего. Задание (то, каким я вижу страницу) и [b]разрешенная цветовая гамма [/b]в приложении. Розовый, лиловые цвета запрещены. «Няшная», «девчачья» ...
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Придумать, нарисовать дизайн лндинга, сделать верстку, страница должна быть адаптивной с анимацией блоков. Тема страницы: интернет маркетинг, контекстная реклама. В предложениях прошу указывать приблизительную стоимость.
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