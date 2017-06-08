Оформление канала на YouTube и дальнейшее сопровождение

Необходимо сделать грамотное оформление канала на YouTube https://goo.gl/vNxlxp и всех видео на канале с учетом ключевых фраз для индексации канала и видео в поисковых системах. Дать рекомендации по видеороликам. Нужен качественный подход! Просьба звонками не беспокоить и не слать письма, а так же не оставлять комментарии с. предложениями на YouTube под видео - это непрофессионально! Выбирать будем только на основе заявок на сайте, обязательно отобразите примеры работ в данной тематике! Возможно дальнейшее сотрудничество по развитию канала!