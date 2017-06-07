Оформление группы вконтакте в фейсбуке

Нужно оформить группу в ВК в FB. Стиль/дизайн оформления д.б. приближен к дизайну страницы адвокат тире шапошников точка рф/vipisat/

Меню и кнопки - аналогично группе https://vk.com/pravo1 плюс рядом со вкладкой Информация д.б. вкладка Отзывы и вкладка Контакты.

Текстовое содержание заглавного баннера в приложении. Квадраты и овалы - это условное разделение мной блоков. Т.е. на баннере квадраты и овалы не обязательны.

В заявке на участие в проекте укажите стоимость и срок. Заявки без указания стоимости и/или без срока выполнения конкретно данного проекта не рассматриваю.