Оформление группы вконтакте в фейсбуке

Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика: инвестиции Сроки: 2 дня до12-00 Мск Стоимость: 2500руб Приоритет будетотдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примерысвоих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оформить группу в ВК в FB. Стиль/дизайн оформления д.б. приближен к дизайну страницы адвокат тире шапошников точка рф/vipisat/
Меню и кнопки - аналогично группе https://vk.com/pravo1 плюс рядом со вкладкой Информация д.б. вкладка Отзывы и вкладка Контакты.
Текстовое содержание заглавного баннера в приложении. Квадраты и овалы - это условное разделение мной блоков. Т.е. на баннере квадраты и овалы не обязательны.
В заявке на участие в проекте укажите стоимость и срок. Заявки без указания стоимости и/или без срока выполнения конкретно данного проекта не рассматриваю.
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