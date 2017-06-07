Полное Дизайн оформление канала на Twitch.tv

1. Нужно разработать новый дизайн сайта (адаптивный под мобильные). Также желательно, чтобы исполнитель разбирался в юзабилити сайтов. 2. Следующий этап сверстать PSD макет. Желательно, чтобы была компания по договору и оплата по безналу. Заявки от фрилансеров, также принимаются. Более подробная ...