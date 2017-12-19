Дизайн писем

$90
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок241 просмотр
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Есть прототипы 6 писем с заданной структурой

Нужно наложить стилистику, сделать баннеры, возможно предложить изменения в структуре

7 лет назад
workflow-project
Алексей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kisarov
Илья 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов
7 лет назад
$89
3 дня
Все отлично!
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