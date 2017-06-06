Дизайнер с навыками UI/UX

Необходимо нарисовать дизайн сайта для продажи меда и перги. Сайт визитка с возможностью заказа продукции. От вас жду сроков и стоимости. Супер инновационный дизайн не требуется, должно быть просто, лаконично и красиво. Сайт будет тестом ниши, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера, который сможет нарисовать дизайн платформы по благотворительности, позволяющей организациям жертвовать товары и деньги нуждающимся. Это если вкратце.
Есть более-менее прописанное ТЗ.
Нужен человек, который сможет погрузиться в проект, понять что нужно, какие страницы, как это будет работать. Не просто отрисовать по ТЗ.
Напишите о своем опыте в таких проектах и обязательно оставляйте ссылки на примеры работ.
P.S Платформа будет одной из платформ организации, логотип есть, есть уже сайты, на которые можно посмотреть, как там дизайн сделан. Это вышлю уже после выбора исполнителя.
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