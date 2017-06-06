Поменять дизайн интернет страницы

Необходимо нарисовать дизайн сайта для продажи меда и перги. Сайт визитка с возможностью заказа продукции. От вас жду сроков и стоимости. Супер инновационный дизайн не требуется, должно быть просто, лаконично и красиво. Сайт будет тестом ниши, ...
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На сайте есть страница, которая должна продать заправку картриджей http://offt.ru/zapravka-kartridzhej на сегодня очень низкая конверсия посетителей переходящих по контекстной рекламе.
Необходимо поменять дизайн, наполнение , что бы превратить зрителей в лидов.
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