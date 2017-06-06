Поменять дизайн интернет страницы

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок193 просмотра
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На сайте есть страница, которая должна продать заправку картриджей http://offt.ru/zapravka-kartridzhej на сегодня очень низкая конверсия посетителей переходящих по контекстной рекламе. 

Необходимо поменять дизайн, наполнение , что бы превратить зрителей в лидов.

7 лет назад
Pozdner
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад