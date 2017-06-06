Дизайн сайта для продажи меда

Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки436 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн сайта для продажи меда и перги. Сайт визитка с возможностью заказа продукции.  

От вас жду сроков и стоимости.  Супер инновационный дизайн не требуется, должно быть просто, лаконично и красиво.

Сайт будет тестом ниши, поэтому вкладывать в дизайн на старте много не планирую.

Дизайн сайта
6 лет назад
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
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