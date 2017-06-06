Необходимо нарисовать дизайн сайта для продажи меда и перги. Сайт визитка с возможностью заказа продукции.

От вас жду сроков и стоимости. Супер инновационный дизайн не требуется, должно быть просто, лаконично и красиво.

Сайт будет тестом ниши, поэтому вкладывать в дизайн на старте много не планирую.