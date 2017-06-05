Сайт адвоката.

Добрый день. Нужно сделать дизайн сайта (всех страниц) адвокатского бюро. Дизайн на выходе в формате PSD. Дизайн нужен красивый, не шаблонный. Жду ваших предложений с ценной и сроком выполнения. Оставляйте свой скайп, я сам вам напишу. Спасибо.