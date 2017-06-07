Добрый день. Нужно сделать дизайн сайта (всех страниц) адвокатского бюро. Дизайн на выходе в формате PSD. Дизайн нужен красивый, не шаблонный. Жду ваших предложений с ценной и сроком выполнения. Оставляйте свой скайп, я сам вам напишу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример сайта http://www.b-modul.ru. Нужна главная страница и все кроме "Порядок работы".
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