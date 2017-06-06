Конструктор ВЫШЕГОР

Необходимо создать дизайн для трех страниц сайта: главная (обязательно лендинг), страница аренды, контакты. Сайт для продажи "живого" детского конструктора. Сайт должен отдавать натуральностью, основной фон сайта должен быть белый. Клиентами являются богатый люди сайт должен выглядеть дорого. Необходимо дизайнерски обыграть преимущества конструктора. Весь контент сайта уже есть.( том числе профессиональные фотографии). Основным конкурентом является сайт smiva.ru, но он не должен быть таким же.

БЕЗ УКАЗАНИЯ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Преимущество при выборе исполнителя будет отдаваться тем, кто будет прикладывать наработки по дизайну.

На главной странице должно присутствовать:

1. Описание товара

2. Цены (три основных пакета и доп. элементы)

3. Преимущества

4. Видео

5. Отзывы (видео-отзывы)

6. Контакты