Разработка дизайна для интернет-магазина

ImageCMS 4.12 сайт http://panda-baby.com.ua/ Требуется без psd исходника! - добавить в шапку еще 3 номера телефона, - изменить цвет горизонтального меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравсвуйте.
Необходимо отрисовать дизайн для:
-Главной страницы
-Страницы каталога
-Страницы товара
+дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.
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