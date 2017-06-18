Верстка личного кабинета по дизайну в figma
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен диз. Для ИльиЗавершен5 лет назад
Нужна супер версткаЗавершен5 лет назад
- $150
Нужен дизайн интернет-сайта. По ТЗ.Завершен5 лет назад
Здравсвуйте. Необходимо отрисовать дизайн для: -Главной страницы -Страницы услуги -Страницы контактов +дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать 4 страницы сайта (главная, каталог, товар и корзина)Завершен6 лет назад
Здравсвуйте. Необходимо отрисовать дизайн для: -Главной страницы -Страницы каталога -Страницы товара +дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать 2 страницы сайта (главная и внутренняя) Нюансы: [list][*]Не использовать без необходимости общие публичные скрипты (либо уметь их редактировать под задачу, т.е. когда нужно всего пару строчек, а скрипт весит 100КБ)[*]Чистая консоль в работе сайта [*]Там, где ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать адаптивный дизайн ([b]отрисовка для декстопа и мобильника[/b]) для веб-студии. [list][*]· Логотип есть, скинем выбранному специалисту [*]· Есть список частей других сайтов которые нравятся(как основа, не для копирования) [*]· Если есть у вас бриф, заполню [*]· Есть примерный план размещения блоков [/list] Необходимые страницы: [list][*]· Главная [*]· Контакты [*]· Окна(заявка, ...Завершен7 лет назад
- $70
Графика для браузерной игры Здравствуйте. Требуется: Нарисовать «город сверху» для браузерной стратегии. Сам ландшафт и необходимые постройки(13 штук + "зазоры" еще под 1-2 штучки). «Атмосфера» игры – постаппокалептическая (зомби, песок, ржавые постройки и автомобили, заброшенные дома) . Пример стилистики ...Завершен8 лет назад