Здравствуйте. Необходимо разработать адаптивный дизайн ([b]отрисовка для декстопа и мобильника[/b]) для веб-студии. [list][*]· Логотип есть, скинем выбранному специалисту [*]· Есть список частей других сайтов которые нравятся(как основа, не для копирования) [*]· Если есть у вас бриф, заполню [*]· Есть примерный план размещения блоков [/list] Необходимые страницы: [list][*]· Главная [*]· Контакты [*]· Окна(заявка, ...