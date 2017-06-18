delitme

Виктор Горбачев delitme

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка дизайна для сайта

    Здравсвуйте. Необходимо отрисовать дизайн для: -Главной страницы -Страницы услуги -Страницы контактов +дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка дизайна для интернет-магазина

    Здравсвуйте. Необходимо отрисовать дизайн для: -Главной страницы -Страницы каталога -Страницы товара +дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо сверстать 2 страницы сайта

    Здравствуйте. Необходимо сверстать 2 страницы сайта (главная и внутренняя) Нюансы: [list][*]Не использовать без необходимости общие публичные скрипты (либо уметь их редактировать под задачу, т.е. когда нужно всего пару строчек, а скрипт весит 100КБ)[*]Чистая консоль в работе сайта [*]Там, где ...

    JavascriptCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо разработать адаптивный дизайн для веб-студии

    Здравствуйте. Необходимо разработать адаптивный дизайн ([b]отрисовка для декстопа и мобильника[/b]) для веб-студии. [list][*]·        Логотип есть, скинем выбранному специалисту [*]·        Есть список частей других сайтов которые нравятся(как основа, не для копирования) [*]·        Если есть у вас бриф, заполню [*]·        Есть примерный план размещения блоков [/list] Необходимые страницы: [list][*]·        Главная [*]·        Контакты [*]·        Окна(заявка, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн города для игры

    $70

    Графика для браузерной игры Здравствуйте. Требуется: Нарисовать «город сверху» для браузерной стратегии. Сам ландшафт и необходимые постройки(13 штук + "зазоры" еще под 1-2 штучки). «Атмосфера» игры – постаппокалептическая (зомби, песок, ржавые постройки и автомобили, заброшенные дома) . Пример стилистики ...

    Браузерная игра
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
nikapr321
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
2 года назад
Верстка личного кабинета
Всегда на связи, оплата вовремя!
Супер! Спасибо Александру за быструю и главное качественную работу. Полное соблюдение сроков. Всегда был на связи, что очень важно для меня. Будем дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Диз
Очень хороший заказчик. Подтверждено многолетним положительным сотрудничеством)
Спасибо большое Илье! Очень талантливый и креативный дизайнер. Сотрудничаем с ним давно и надеемся да долгую дальнейшую работу.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн интернет-сайта
Давно работаем. Все отлично =) 10 баллов
Спасибо Илье за как всегда качественную работу. За соблюдение сроков и креатив! Работаем давно. Очень рекомендую к сотрудничеству. Дизайн выше всяких похвал!!!
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Верстка
Как всегда мега приятные впечатления от сотрудничества с Виктором! Виктор, пожалуй, один из самых вежливых, адекватных и человечных заказчиков, которых я встречал!
Не первый раз работаем вместе. Константин очень ответственный, профессиональный и пунктуальный специалист. Спасибо ему за отличную верстку. Все сделано супер!
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна для сайта
Работаем давно, все окей =)
Все как всегда супер! Спасибо Илье!
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