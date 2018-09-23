Нужен дизайн интернет-сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки173 просмотра

Нужен дизайн интернет-сайта.

По ТЗ.

7 лет назад
delitme
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
Спасибо Илье за как всегда качественную работу. За соблюдение сроков и креатив! Работаем давно. Очень рекомендую к сотрудничеству. Дизайн выше всяких похвал!!!
Давно работаем. Все отлично =) 10 баллов

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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