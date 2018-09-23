В мобильной версии, сайт будет очень похож на инстаграм. Должна быть полная версия, которой будет удобно пользоваться на компе. Дизайн минималистичный. Должен смотреться дорого. Это ...
Нужен дизайн интернет-сайта
Нужен дизайн интернет-сайта.
По ТЗ.
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Заявки фрилансеров
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