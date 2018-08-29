Необходимо разработать шаблон корпоративного портала на платформе SharePoint 2013 в составе: - главная страница; - рабочая страница.
Дизайн соц сети
В мобильной версии, сайт будет очень похож на инстаграм.
Должна быть полная версия, которой будет удобно пользоваться на компе.
Дизайн минималистичный. Должен смотреться дорого. Это будет приватная соц сеть, с платным доступом к фото и видео моделей.
Ориенитровочно будет примерно 20-30 страниц, на первом этапе.
В приоритете:
- цена/качество
- скорость выполнения правок
- скорость работы в целом
Прикрепляйте примеры работ, ссылки на полное портфолио.
В ответе жду конкретные предложения:
1. Цена концепта / тестового задания (1 страница)?
2. Оплата за результат / за время?
3. Вы частный дизайнер или студия?
4. Ориентировочный срок
5. Когда можете приступить?
6. Сколько времени в день , в неделю сможете уделять нашим задачам?
7. Примеры работ
Заявки фрилансеров
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