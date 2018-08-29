Дизайн соц сети

В мобильной версии, сайт будет очень похож на инстаграм.

Должна быть полная версия, которой будет удобно пользоваться на компе.

Дизайн минималистичный. Должен смотреться дорого. Это будет приватная соц сеть, с платным доступом к фото и видео моделей.

Ориенитровочно будет примерно 20-30 страниц, на первом этапе.

В приоритете:

- цена/качество

- скорость выполнения правок

- скорость работы в целом

Прикрепляйте примеры работ, ссылки на полное портфолио.

В ответе жду конкретные предложения:

1. Цена концепта / тестового задания (1 страница)?

2. Оплата за результат / за время?

3. Вы частный дизайнер или студия?

4. Ориентировочный срок

5. Когда можете приступить?

6. Сколько времени в день , в неделю сможете уделять нашим задачам?

7. Примеры работ