Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства. Сам сайт - tkani-opt.com.ua.
Дизайн блоков для презентации (задание для новичков)
Привести в порядок отчет в фотошопе (изменить шрифты, подравнять) прикрепили пример 2х готовых блоков(всего готовых 10), работы на часа 3, весь отчет тут https://drive.google.com/open?id=1cOm7CO0d0L0WEGICacLqv_FHhbKLrkqB
Заявки фрилансеров
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