Дизайн блоков для презентации (задание для новичков)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок258 просмотров

Привести в порядок отчет в фотошопе (изменить шрифты, подравнять) прикрепили пример 2х готовых блоков(всего готовых 10), работы на часа 3, весь отчет тут https://drive.google.com/open?id=1cOm7CO0d0L0WEGICacLqv_FHhbKLrkqB

7 лет назад
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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