Дизайн сайта для Call центра

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок358 просмотров

Нужен лейдинг с элементами инфографики, дизайн плоский.

Сайт должен быть похож на Гос. структуру цвета синий, белый, красный, томно серый. 

7 лет назад
ost56
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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