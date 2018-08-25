Дизайн сайта

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Закрыт21 заявка305 просмотров

Добрый день. Ниже предлагаю вашему внимаю не большое ТЗ для отрисовки дизайна для сайта. 

Оговорю основное пожелание. Хотим чтобы главная страничка сайта напоминала лендинг, то есть чтобы у нас информация подавалась последовательно. ТО есть не нужно делать на главной странички какие-то боковые блоки с новостям  и еще с чем то, то есть контент будет на всю ширину сайта.. Ну вот как пример подобного сайта gbi-kinel.ru/ (не в коем случае не брать от туда ничего, это просто показал что типа пример по структуре). Но в то же время это не будет Лендинг на 100% так как мы будем иметь возможность переходить на внутренние странички, опять же как тут gbi-kinel.ru/ 

1. На данный момент сайт уже есть и нужен его ПОЛНЫЙ редизайн. Из того что есть www.pesok-stepnoe.ru/ нужно оставить ЛОГо, к сожалению его нету в исодниках, но как вижу сейчас на сайте он в PNG без фона, по этому я думаю не составит труда использовать его прям. Дальше в низу сайта есть анимация, очень хочется ее тоже оставить и перенести тоже в футер на новый сайт. Исходя из того что выше описал, цветовая схема наверно у нас останется та же/ Я не говорю что нуно прям брать  все цвета переносить на те же места, не нужно например делать фон коричневый, сейчас так уже не делает никто, просто даю понять что делаем сайт в тех же цветах а не допустим в зеленых или голубых. 

2. Далее напишу кратко что будет еще на сайте и исходя из этого подключайте свой полет фантазии и профессионализм и вперед. 

На сайте нужно отобразить следующие моменты: 

- о компании 

- карьерный песок 3 видов  расскажем про эти виды (физические характеристики, состав и так далее)  может это сделать, как в ЖБИ 

- применение 

- калькулятор доставки 

- информационный блок  полезные статьи/для клиента 

- доставка, оплата 

- отзывы 

- контакты 

4. Нужно подумать, какие и где формы захвата и заполнения заявки сделать.  

5. Еще нужно где-нибудь сделать ссылку на прайс-лист  

Ну вот как то так. 

Цена вопроса за главную + 3 внутренних 3500 рублей. Пишите кому интересно... 

Спасибо за внимание. 

7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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