Требуется создать дизайн криптовалютной биржи по прототипу, сделанному в Axure. Прототип имеет много мелких деталей, которые нужно внимательно изучить. Исполнитель должен быть готов работать до полного согласования результата. Предоплаты нет. Оплата высокая, по договоренности. ...
Дизайн сайта
Добрый день. Ниже предлагаю вашему внимаю не большое ТЗ для отрисовки дизайна для сайта.
Оговорю основное пожелание. Хотим чтобы главная страничка сайта напоминала лендинг, то есть чтобы у нас информация подавалась последовательно. ТО есть не нужно делать на главной странички какие-то боковые блоки с новостям и еще с чем то, то есть контент будет на всю ширину сайта.. Ну вот как пример подобного сайта gbi-kinel.ru/ (не в коем случае не брать от туда ничего, это просто показал что типа пример по структуре). Но в то же время это не будет Лендинг на 100% так как мы будем иметь возможность переходить на внутренние странички, опять же как тут gbi-kinel.ru/
1. На данный момент сайт уже есть и нужен его ПОЛНЫЙ редизайн. Из того что есть www.pesok-stepnoe.ru/ нужно оставить ЛОГо, к сожалению его нету в исодниках, но как вижу сейчас на сайте он в PNG без фона, по этому я думаю не составит труда использовать его прям. Дальше в низу сайта есть анимация, очень хочется ее тоже оставить и перенести тоже в футер на новый сайт. Исходя из того что выше описал, цветовая схема наверно у нас останется та же/ Я не говорю что нуно прям брать все цвета переносить на те же места, не нужно например делать фон коричневый, сейчас так уже не делает никто, просто даю понять что делаем сайт в тех же цветах а не допустим в зеленых или голубых.
2. Далее напишу кратко что будет еще на сайте и исходя из этого подключайте свой полет фантазии и профессионализм и вперед.
На сайте нужно отобразить следующие моменты:
- о компании
- карьерный песок 3 видов расскажем про эти виды (физические характеристики, состав и так далее) может это сделать, как в ЖБИ
- применение
- калькулятор доставки
- информационный блок полезные статьи/для клиента
- доставка, оплата
- отзывы
- контакты
4. Нужно подумать, какие и где формы захвата и заполнения заявки сделать.
5. Еще нужно где-нибудь сделать ссылку на прайс-лист
Ну вот как то так.
Цена вопроса за главную + 3 внутренних 3500 рублей. Пишите кому интересно...
Спасибо за внимание.
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