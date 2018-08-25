Добрый день. Ниже предлагаю вашему внимаю не большое ТЗ для отрисовки дизайна для сайта.

Оговорю основное пожелание. Хотим чтобы главная страничка сайта напоминала лендинг, то есть чтобы у нас информация подавалась последовательно. ТО есть не нужно делать на главной странички какие-то боковые блоки с новостям и еще с чем то, то есть контент будет на всю ширину сайта.. Ну вот как пример подобного сайта gbi-kinel.ru/ (не в коем случае не брать от туда ничего, это просто показал что типа пример по структуре). Но в то же время это не будет Лендинг на 100% так как мы будем иметь возможность переходить на внутренние странички, опять же как тут gbi-kinel.ru/

1. На данный момент сайт уже есть и нужен его ПОЛНЫЙ редизайн. Из того что есть www.pesok-stepnoe.ru/ нужно оставить ЛОГо, к сожалению его нету в исодниках, но как вижу сейчас на сайте он в PNG без фона, по этому я думаю не составит труда использовать его прям. Дальше в низу сайта есть анимация, очень хочется ее тоже оставить и перенести тоже в футер на новый сайт. Исходя из того что выше описал, цветовая схема наверно у нас останется та же/ Я не говорю что нуно прям брать все цвета переносить на те же места, не нужно например делать фон коричневый, сейчас так уже не делает никто, просто даю понять что делаем сайт в тех же цветах а не допустим в зеленых или голубых.

2. Далее напишу кратко что будет еще на сайте и исходя из этого подключайте свой полет фантазии и профессионализм и вперед.

На сайте нужно отобразить следующие моменты:

- о компании

- карьерный песок 3 видов расскажем про эти виды (физические характеристики, состав и так далее) может это сделать, как в ЖБИ

- применение

- калькулятор доставки

- информационный блок полезные статьи/для клиента

- доставка, оплата

- отзывы

- контакты

4. Нужно подумать, какие и где формы захвата и заполнения заявки сделать.

5. Еще нужно где-нибудь сделать ссылку на прайс-лист

Ну вот как то так.

Цена вопроса за главную + 3 внутренних 3500 рублей. Пишите кому интересно...

Спасибо за внимание.