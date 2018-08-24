Требуется создать лэндинг-кви

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки257 просмотров

У нас уже есть один лэндинг, нужно по аналогии с ним создать квиз для проведения ab теста, все коды с формами и метрикой вставим сами, тексты и фото можно брать с нашего лэндинга. Концепцию дизайна тоже. https://expresstechno.ru/landing/

7 лет назад
Andrey8122
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров